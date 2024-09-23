В український прокат фільм вийде 7 листопада 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала новий трейлер комедійного бойовика "Кодове ім'я "Червоний" (Red One), який зібрав по-справжньому зірковий акторський склад.

За сюжетом фільму, Санта Клауса з кодовим ім'ям "Червоний" було викрадено. Начальник служби безпеки Північного полюса Каллум Дріфт мусить об'єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами Джеком О’Меллі, щоб врятувати Різдво.

Головні ролі у фільмі зіграли Дуейн "Скеля" Джонсон (франшизи "Джуманджі" та "Форсаж", "Круїз по джунглях", "Чорний Адам") і Кріс Еванс (франшизи "Перший месник" та "Месники", "Ножі наголо", "Крізь сніг").

Також у фільмі задіяні Кірнан Шипка ("Довгоніг","Смерчі", серіал "Моторошні пригоди Сабріни"), Люсі Лью (франшизи "Вбити Білла", "Ангели Чарлі", серіали "Елементарно", "Чому жінки вбивають"), Джей Кей Сіммонс ("Людина-павук: Далеко від дому", "Ла-Ла Ленд", "Ліга спреведлівості", серіал "Захищаючи Джейкоба"), Крістофер Гів'ю (серіал "Гра престолів") та інші.

Режисером фільму виступив Джейк Кездан, найбільш відомий за франшизою "Джуманджі", а також фільмами "Дуже погана вчителька" і "Домашнє відео: Тільки для дорослих".

Сценарій написав Кріс Морган, який до цього працював над сюжетами фільмів "Сотовий", "Особливо небезпечний", "47 ронінів" і декількох частин франшизи "Форсаж".

В український прокат фільм вийде 7 листопада 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

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