Глядачам обіцяють захоплюючу пригодницьку комедію на святкову тематику, орієнтовану на широку аудиторію.

Кріс Еванс (франшиза "Месники", "Ножі наголо", "Захищаючи Джейкоба") битиметься з Дуейном "Скелею" Джонсоном (франшизи "Форсаж" і "Джуманджі", "Червоне повідомлення") у майбутньому фільмі про святкові події від Amazon Studios під робочою назвою Red One.

Про це пише Deadline.

Повідомляється, що фільм планується знімати цього року. Подробиці сюжету поки тримаються в секреті, але творці обіцяють зняти захоплюючу пригодницьку комедію на святкову тематику, орієнтовану на широку аудиторію.

Читайте такожЗірки "Месників" Скарлетт Йоханссон і Кріс Еванс розглядаються в новому фільмі від AppleРежисером проекту стане Джейк Касдан (франшиза "Джуманджі"), а за сценарій відповідатиме Кріс Морган, який раніше працював над такими фільмами, як "Форсаж: Хоббс і Шоу", "Форсаж 6" і "Форсаж 7".

Сам Дуейн "Скеля" Джонсон оголосив про свою участь у проекті, який планується випустити в святкові дні в 2023 році, ще в червні 2021 року. Раніше він вже працював разом з режисером Джейком Касданом над двома комерційно успішними блокбастерами з серії "Джуманджі".

У 2021 році Джонсон і Еванс з'явилися в камео в комедії Шона Леві "Персонаж" 2021 року від Disney. Однак Red One стане першим спільним фільмом з цим дуетом акторів у головній ролі.

Відзначимо також, що останні роки були вельми продуктивними для Джонсона, який знявся відразу в декількох гучних проектах, серед яких "Форсаж: Хоббс і Шоу", "Джуманджі: Новий рівень", "Круїз по джунглях" і "Червоне повідомлення". У 2022 році очікується вихід супергеройського бойовика "Чорний Адам" зі "Скелею" в головній ролі.

Еванс же після своєї останньої появи в ролі Капітана Америка у фільмі "Месники: Завершення" (2019) взяв невелику паузу, за два з гаком роки з'явившись лише в детективному фільмі "Ноді наголод" і серіалі "Захищаючи Джейкоба", а також в камео у фільмах "Персонаж" і "Не дивися вгору". Замість цього 40-річний актор присвятив більше часу суспільно-політичній діяльності, запустивши веб-портал a Starting Point, спрямований на підвищення політичної грамотності виборців.

Також в 2021 році Кріс Еванс працював над шпигунським трилером "Сіра людина" від Netflix з рекордним бюджетом про протистояння професійних вбивць – екс-оперативника ЦРУ Корта Джентрі (Райан Гослінг) і його колишнього колегу Ллойда Хансена (Кріс Еванс), що полює на нього по всьому світу. Вихід фільму запланований на 2022 рік.

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