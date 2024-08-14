В український прокат новий фільм з кіновсесвіту Людини-павука від Sony вийде 12 грудня 2024 року.

Кінокомпанія Sony Pictures показала новий трейлер супергеройського фільму "Крейвен-мисливець" (Kraven the Hunter) за коміксами Marvel, випуск якого переносився кілька разів.

Фільм розповість брутальну історію про становлення одного з найвідоміших антигероїв у всесвіті Marvel, який в оригінальних коміксах вважається одним з головних ворогів Людини-павука.

Головну роль у фільмі виконав Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Швидкісний поїзд", "Каскадер").

Також у стрічці задіяні Аріана Дебос ("Вестсайдська історія", "Аргайл"), Фред Гегінґер (трилогія "Вулиця страху", "Гладіатор 2"), Алессандро Нівола ("Багато святих Ньюарка", "Бостонський душитель") та Рассел Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Знедолені", "Людина зі сталі").

Зняв фільм американський режисер Джей Сі Чандор ("Межа ризику", "Найжорстокіший рік", "Потрійний кордон").

В український прокат новий фільм з кіновсесвіту Людини-павука від Sony вийде 12 грудня 2024 року, уточнила пресслужба кінодистриб'ютора B&H film distribution.

Зауважимо, реліз фільму з різних причин, в тому числі через пандемію коронавірусі та всезагальний страйк акторів Голлівуду 2023 року, переносили кілька разів – спочатку він мав вийти 13 січня 2023 року, потім 6 жовтня 2023 року та 30 серпня 2024 року. Зрештою, глядачі зможуть побачити його лише в грудні 2024 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, також цього року в кінотеатрах покажуть ще один марвелівський фільм від Sony – "Веном: Останній танець" з Томом Гарді.

Загалом же кіновсесвіт Людини-павука від Sony, окрім вище згаданих двох фільмів, наразі налічує чотири випущених на екрани фільми: "Веном" (2018), "Веном 2: Карнаж" (2021), "Морбіус" (2022) та "Мадам Павутина" (2024).

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