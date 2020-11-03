Зйомки фільму повинні початися вже в листопаді цього року.

Оскароносний актор Крістофер Уокен приєднався до акторського складу нового драматичного серіалу під назвою "Розрив" від Apple.

Читайте такожРежисер "Дедпула-2" зняв різдвяний рекламний ролик для AppleУокен зіграє роль глави відділу оптики і дизайну загадкової компанії, передає 112.ua. Головну роль в серіалі виконає актор Адам Скотт ("Парки і зони відпочинку"). У драмі також знімуться оскароносна актриса Патрісія Аркетт ("Отроцтво") і Джон Туртурро ("Великий Лебовські").

Режисером і виконавчим продюсером серіалу виступить Бен Стіллер.

Деталі проекту поки не розкриваються, проте, судячи з синопсису, серіал з елементами трилера розповість про компанію Lumen Industries, яка прагне вивести баланс між роботою і особистим життям на новий рівень за допомогою процедури "розриву", що розділяє спогади про роботу і за її межами.

Зйомки повинні стартувати в листопаді цього року. Серіал вийде на сервісі Apple TV+, але дата виходу не повідомляється.

Уокен отримав Оскар в 1979 році в номінації Краща чоловіча роль другого плану у фільмі "Мисливець на оленів". А в 2003 році він отримав премію BAFTA в номінації Краща чоловіча роль другого плану в стрічці "Злови мене, якщо зможеш".

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Автор: УНІАН