Через 36 років після виходу: сингл Last Christmas очолив британський чарт (відео)

Пісня обігнала композицію All I Want For Christmas Is You Мераї Кері, яка займала перше місце на початку грудня.

Пісня Last Christmas дуету Wham, яка вважається одним з головних різдвяних хітів, очолила британський чарт. Читайте такожУкраїнський "Щедрик" виконали у Кавказьких горах (відео)Про це свідчать дані Official Charts Company, яка займається складанням хіт-параду. Сталося це через 36 років після першого релізу і в четверті роковини смерті музиканта Джорджа Майкла, одного з учасників Wham. За тиждень з 25 по 31 грудня було продано 40 149 копій, ще 9,2 млн програвань принесли стрімінгові сервіси. Last Christmas в різдвяному чарті обігнала пісню All I Want For Christmas Is You Мераї Кері, яка займала перше місце на початку грудня. Відрив склав всього 714 копій. "Це фантастичний результат для Last Christmas. Всього через пару тижнів після того, як Мерайя Кері досягла першого рядка через 26 років, приклад Wham показує, наскільки британці люблять свою різдвяну класику", - заявив глава Official Charts Company Мартін Телбот. Last Christmas: кліп Last Christmas: що відомо про сингл Пісня, написана Джорджем Майклом і виконана ним разом з Ендрю Ріджлі, дебютувала в британському чарті ще в грудні 1984 року.

Тоді вона потрапила на другу сходинку, поступившись першістю благодійному синглу Do They Know It's Christmas?, записаному збірною групою поп-зірок Band Aid.

Довгий час Last Christmas вважалася найбільш продаваним британським синглом, якому жодного разу не вдавалося очолити хіт-парад.

У 2017 році шанувальники Wham влаштували кампанію до першої річниці смерті, закликаючи купувати сингл Last Christmas. Але і тоді він знову зумів дістатися тільки до другого місця в хіт-параді. Джордж Майкл помер 25 грудня 2016 року у віці 53 років від серцевої недостатності. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

