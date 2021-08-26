27-29 серпня оглядове колесо на Подолі перетвориться на "Колесо історій".

Аудіоп’єси у кабінках колесу огляду розкажуть про економічні, політичні та культурні події із реального життя українців. Всі ці три дні колесо буде працювати безкоштовно з 16.00 до 22.00.

Перейшовши по QR-коду у кабінці, відвідувачі активують аудіоспектакль і почують історію - всього їх 30, як і кабінок на колесі огляду. Аудіоп’єси перенесуть слухачів в університетський лекторій, на галасливий ринок чи до затишної кімнати, де зібралися друзі десь у далеких 90-х або 2000-х. Дехто почує дзижчання коліс легендарної "кравчучки", для когось пролунає перший в Україні дзвінок мобільного, а комусь пощастить опинитися на злітній смузі українського літака "Мрія", що є найбільшим у світі.

Факти з економічного та соціально-культурного життя українців, навколо яких будуються ігрові сцени, ретельно збирала та перевіряла команда проекту. Група сценаристів-радійників працювала над сюжетами, а ролі озвучували професійні диктори-актори дубляжу.

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"Доводилося часто перевтілювалися у різних персонажів, і це спонукало пригадати власні історії. Я пам’ятаю свої підліткові 90-ті, ці гроші з купою нулів. Певний час ми вчотирьох жили на 37 гривень бабусиної пенсії. Роботи не було. Пам’ятаю ці розмови з кухні "як бути далі" або як мені під легку весняну куртку підшивали шубу, щоб зробити з неї зимову. Це важливо знати та пам’ятати. Це наша історія, подобається вона нам чи ні. Проект "Колесо історій" дає шанс зануритися у цілу низку подібних життєвих сюжетів, пригадати власні та відчути той шлях, який українці пройшли за часи незалежності", - ділиться актриса озвучення та дубляжу Ната Романько.

Послухати всі 30 аудіоп’єс "Колеса історій" можна буде і поза межами колеса на сторінці проекту.

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Автор: Діана Могилєвич