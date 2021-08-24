Барабанщик Rolling Stones Чарлі Уоттс помер у віці 80 років.

Про це повідомляє Sky News.

Його агент сказав, що музикант "мирно помер сьогодні в лондонській лікарні в оточенні своєї сім'ї".

Раніше в цьому році було оголошено, що барабанщик пропустить майбутній тур в США, оскільки він одужував після медичної процедури.

Читайте такожПомер японський актор з "Вбити Білла" Сонні ТібаВін приєднався до The Rolling Stones в 1963 році й був одним з найстаріших учасників групи.

У 2006 році Vanity Fair включив його в Зал слави Міжнародного списку чудово одягнених людей.

У 2016 році Уоттс зайняв 12 місце в списку "100 найбільших барабанщиків всіх часів" за версією журналу Rolling Stone і 10 місце в списку 50 кращих барабанщиків року за версією журналу Classic Rock.

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Автор: Катерина Гірник