Він зазначив, що не хоче більше знімати фільми, а має бажання працювати над сценаріями.

Знаменитий американський актор, сценарист і режисер Вуді Аллен завершить кар'єру після зйомок фільму "Оса 22" (Wasp 22).

Як повідомляє видання Deadline, режисер в інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia заявив, що планує, щоб стрічка Wasp 22 стала останньою в його кар'єрі.

"Моя ідея, в принципі, полягає в тому, щоб не знімати більше фільмів, а зосередитися на сценарії", – уточнив Аллен, додавши, що наступним його проектом стане роман. Відео дня

Заяви про наміри завершити кар'єру режисера лунають від Вуді Аллена не вперше. У розмові з Алеком Болдуїном, яка транслювалася в прямому ефірі в Instagram 28 червня, Аллен сказав, що планує зняти "ще один або два" фільми і додав, що "гострі відчуття зникли" через занепад театрального досвіду.

"Раніше, коли я випускав фільм, його показували у кінотеатрах по всій країні. Було круто розуміти, що твій фільм одночасно можуть подивитися 500 людей в одному кінозалі. Зараз після релізу стрічки ти маєш лише чотири або шість тижнів прокату, а потім її відправлять на стримінг. Це інший досвід. І він не приносить мені радості", – поділився тоді 86- річний Аллен.

Чим відомий Вуді Аллен

За свою кар'єру Вуді Аллен отримав рекордні 16 номінацій на "Оскар". Він отримав чотири нагороди "Оскар". Одну з них – за найкращу режисуру за комедійну мелодраму "Енні Холл" (1977).

Аллен, незважаючи на свій успіх, відомий тим, що уникав церемоній нагородження.

Його останнім фільмом був "Фестиваль Ріфкіна", який зібрав тільки $2,3 млн, вийшовши в обмежений прокат.

Майбутній фільм "Оса 22" Аллен описав як "свого роду отруйний романтичний трилер". Зйомки стрічки плануються восени в Парижі з виключно французьким акторським складом.

В останні роки Вуді Аллен знаходився у "чорному списку" кіноспільноти через звинувачення його колишньої партнерки Мії Ферроу в тому, що він нібито розбещував їхню дитину. Аллен завжди заперечував звинувачення і продовжував працювати.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня стало відомо, що франко-швейцарський режисер Жан-Люк Годар, який помер у віці 91 року, прийняв рішення добровільно піти з життя.

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