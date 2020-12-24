Американський рок-гітарист учасник групи Mountain Леслі Уест помер у віці 75 років.
Читайте такожПомерла акторка з" Пригод Шерлока Холмса " Розалінд НайтПро це повідомив його брат Ларрі Уест Вайнштейн виданню Rolling Stone, передає kommersant. Причиною смерті стала зупинка серця, музикант помер у лікарні.
Рок-група Mountain була заснована в 1969 році. Популярність вона отримувала завдяки пісні "Mississippi Queen" ("Королева Міссісіпі"). Цю пісню неодноразово використовували в саундтреках, телешоу (серед них — «Сімпсони»), грі «Guitar Hero III». На початку цього року в інтерв'ю Guitar Player Леслі Вест сказав, що в цій пісні «є все, що потрібно, щоб стати переможцем».
Видання зазначає, що Леслі Уеста шанували за його гітарну гру, він вплинув на нове покоління музикантів. У 2011 році гітарист Едді Ван Хален заявив Rolling Stone, що найбільший вплив на нього справив Уест і Річі Блекмор з Deep Purple.
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