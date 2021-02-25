Студія Disney оголосила офіційну дату прем'єри міні-серіалу "Локі".
Про це повідомляє Variety.
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Раніше реліз був призначений на травень 2021 року, але потім його перенесли на червень. Згідно з сюжетом, в шестисерійному екшені покажуть, що сталося з богом хитрості, після того, як він знайшов свободу в "Месниках: фінал" і втік з Тессерактом. Також в шоу з'явиться поліція, яка буде стежити за тимчасовими змінами.
Відомо, що в шоу будуть зніматися Том Хіддлстон, Оуен Вілсон, Софі Ді Мартіно, Гугу Ембата-Ро, Річард Е.Грант, Кейлі Флемінг, Ізабель Фретхайм і Вунмі Мосаку.
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