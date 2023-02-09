Фільм з Ідрісом Ельбою в головній ролі вийде на Netflix 10 березня 2023 року.

Netlix випустив перший трейлер майбутнього детективного фільму "Лютер: Сонце на спаді" (Luther: The Fallen Sun), що стане продовженням однойменного культового британського серіалу.

У центрі сюжету знову опиниться блискучий детектив Джон Лютер, який тепер перебуває у в'язниці та звідти спостерігає, як жахливий серійний вбивця тероризує Лондон. Розуміючи свою нездатність зловити кібер-психопата, який тепер ще й насміхається над ним, Лютер вирішує втекти з в'язниці, щоб закінчити роботу будь-якими засобами.

До ролі Джона Лютера знову повернувся Ідріс Ельба ("Тор", "Тихоокеанський рубіж", "Темна вежа"). Серед новачків фрншизи – Синтія Еріво ("Погані часи у "Ель Роялі", "Вдови", "Гаррієт"), що зіграла роль детектива, який вестиме справу про вбивства, та Енді Серкіс ("Володар перснів", "Чорна пантера", "Бетмен"), персонаж якого буде головним антогоністом.

Режисером фільму виступив Ніл Крос, який також працював над серіалом.

Фільм вийде на Netflix 10 березня 2023 року.

Серіал "Лютер" – що відомо

Культовий британський детективний серіал "Лютер" з Ідрісом Ельбою на данний момент налічує п'ять сезонів, що вийшли з 2010 по 2019 роки. У 2021 році Netlix анонсував повернення Лютера у вигляді повнометражного фільму.

В центрі сюжету серіалу і фільму – блискучий детектив поліції Джон Лютер з проблемним харктером, що розривається між спробами розкриття серійних убивств і намаганням відродити шлюб. Одного разу жінка на ім'я Еліс Морган доводить, що вона настільки ж блискуча як і він, вчинивши ідеальне вбивство своїх батьків. Приймаючи її виклик, Лютер дедалі більше захоплюється нею, та в підсумку ні до чого хорошого це не призводить.

Серіал був дуже успішним, мав гарні відгуки від критиків та чимало престижних нагород та номінацій. Ідріс Ельба при цьому отримав за роль Джона Лютера "Золотий глобус".

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