Сьогодні, 16 серпня, американській поп-діві Мадонні виповнилося 63 роки. На честь свята згадуємо найкращі кліпи, які зробили її найбільш комерційно успішною виконавицею в історії за версією "Книги рекордів Гіннесса".
Двадцять робіт Мадонни очолювали головні синглові чарти США або Великобританії, тринадцять - альбомні. Її роботи встановили кілька світових рекордів. Американська асоціація звукозаписних компаній визнала її найбільш продаваною поп-виконавицею двадцятого століття і другою серед співачок в США.
Також Мадонна потрапила в рейтинг "25 жінок минулого століття, що мають найбільшу владу" за внесок у популярну музику за версією журналу Time. Крім того, зірка отримала заповітну статуетку "Греммі".
Крім запальних танців і якісної музики Мадонна на своїх концертах використовує ексцентричні еротичні образи і вільне поводження з релігією. Завдяки такій поведінці вона не раз потрапляла в скандали.
Madonna - Hung Up
Madonna - Vogue
Madonna - Like A Prayer
Madonna - Dark Ballet
Madonna - I'll Remember
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