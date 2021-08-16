Сьогодні Мадонна відзначає своє 63-річчя.

Сьогодні, 16 серпня, американській поп-діві Мадонні виповнилося 63 роки. На честь свята згадуємо найкращі кліпи, які зробили її найбільш комерційно успішною виконавицею в історії за версією "Книги рекордів Гіннесса".

Двадцять робіт Мадонни очолювали головні синглові чарти США або Великобританії, тринадцять - альбомні. Її роботи встановили кілька світових рекордів. Американська асоціація звукозаписних компаній визнала її найбільш продаваною поп-виконавицею двадцятого століття і другою серед співачок в США.

Також Мадонна потрапила в рейтинг "25 жінок минулого століття, що мають найбільшу владу" за внесок у популярну музику за версією журналу Time. Крім того, зірка отримала заповітну статуетку "Греммі".

Крім запальних танців і якісної музики Мадонна на своїх концертах використовує ексцентричні еротичні образи і вільне поводження з релігією. Завдяки такій поведінці вона не раз потрапляла в скандали.

Madonna - Hung Up

Madonna - Vogue

Madonna - Like A Prayer

Madonna - Dark Ballet

Madonna - I'll Remember

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Автор: Діана Могилєвич