Фантастична четвірка вирушає до Ваканди: Marvel здивувала новим тизером 'Месників' (відео)

У мережі з’явився новий тизер фільму "Месники: Судний день", у центрі якого опиняються Фантастична четвірка та Ваканда.

Ролик став уже четвертим промо до майбутнього блокбастера Marvel. Він починається у серйозному й похмурому тоні, характерному для попередніх трейлерів із Капітаном Америкою, Тором та Людьми Ікс, однак завершується гумористичною сценою, в якій Ебон Мосс-Бакрак знайомиться з М’Баку у виконанні Вінстона Дюка.

До ролі Чорної пантери повертається Шурі у виконанні Летіції Райт. У тизері героїня озвучує драматичний монолог про втрати та обов’язок короля - готувати свій народ до майбутнього життя. У ролику також з’являються Неймор (Теноч Уерта) та його кузина Намора (Мейбл Кадена).

Інші члени Фантастичної четвірки - Педро Паскаль, Ванесса Кірбі та Джозеф Квінн - у тизері не з’являються, однак вже було підтверджено, що вони увійдуть до основного акторського складу фільму.

Як зазначає Variety, "Месники: Судиний день" стане першим повноцінним знайомством Фантастичної четвірки з героями кіновсесвіту Marvel після їхнього дебюту в альтернативному світі 1960-х у фільмі "Перші кроки". Прем’єра фільму запланована на 18 грудня 2026 року.

