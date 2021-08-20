Реліз приурочили до 30-річниці відновлення Незалежності України.

Гурт Mozgi випустив новий трек на основі української народної пісні "Ой, мамо".

Про це музиканти повідомили на своїй сторінці в Instagram.

Співаки зауважили, що цей трек – переосмислення народної творчості на сучасний лад. Текст до пісні написав Потап, музику – Потап та Олексій Завгородній (Positiff).

Реліз приурочили до 30-річниці відновлення Незалежності України.

"Ми ж обіцяли дивувати! Тож переосмислили українську народну творчість, яка багата піснями, присвяченими мамі, на сучасний лад. Відкриваємо нову україномовну сторінку у своїй музиці напередодні 30-річчя незалежності України!", — розповіли у публікації на сторінці гурту в Instagram.

"Ой, мамо" користувачі оцінили позитивно. Дехто зізнався, що довго чекав на цей трек: "Уже в моєму плейлисті. Танцюю!", "З прем’єрою", "Нарешті дочекались! Це тепер моя улюблена пісня!!!", "Пісня чудова".

Артисти й раніше випускали україномовні пісні – зокрема "999" та "День народження".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Іван Бойко