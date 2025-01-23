В український прокат фільм вийде 6 березня 2025 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила новий трейлер одного з найочікуваніших релізів 2025 року – науково-фантастичного фільму "Мікі 17" (Mickey 17).

Новаторський проєкт від оскароносного сценариста і режисера фільму "Паразити" Пона Джун-Хо, також відомого за фільмами "Снігобур" та "Окча", заснований на науково-фантастичному романі Едварда Ештона "Мікі-7".

Головний герой – молодий чоловік на ім'я Мікі, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм. Він поголжується стати "відновлюваним співробітником", чий розум після смерті завантажують у нове тіло. Таким чином Мікі починають вокиристовувати в якості піддослідного кролика, кожного разу піддаючи його смертельним експериментам. Під час однієї з місій він на якийсь час втрачає зв'язок з базою – коли ж Міккі повертається туди, то бачить, що йому вже створили заміну.

Головні ролі у фільмі зіграли Роберт Паттінсон (франшиза "Сутінки", "Бетмен", "Тенет", "Маяк"), Наомі Акі ("Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", "Кліпни двічі"), Стівен Ян ("Мінарі", "Ноу", серіали "Ходячі мерці", "Сварка"), Тоні Коллетт ("Спадковість", "Ножі наголо") і Марк Руффало ("Бідолашні створіння", франшиза "Месники").

Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 6 березня 2025 року.

Зауважимо, спочатку фільм мав вийти на екрани в січні 2025 року, однак пізніше його реліз перенесли спочатку на квітень, а потім на березень.

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