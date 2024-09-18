В український прокат цей новаторський кінематографічний проєкт від оскароносного сценариста і режисера Пона Джун-Хо вийде 30 січня 2025 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший трейлер науково-фантастичного фільму "Мікі 17" (Mickey 17) з Робертом Паттінсоном (франшиза "Сутінки", "Бетмен", "Тенет", "Маяк").

"Мікі 17" – це наступний новаторський кінематографічний проєкт від оскароносного сценариста і режисера фільму "Паразити" Пона Джун-Хо, також відомого за фільмами "Снігобур" та "Окча".

Літературною основою сценарію фільму став науково-фантастичний роман Едварда Ештона "Міккі-7". Головний герой – робот на ім'я Мікі, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм. Це "відновлюваний співробітник", чий розум після смерті завантажують у нове тіло. Після чергової загибелі Міккі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників, а під час останньої він на якийсь час втрачає зв'язок з базою – коли ж Міккі повертається туди, то бачить, що йому вже створили заміну.

Окрім Паттінсона у фільмі зіграли Наомі Акі ("Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", "Кліпни двічі"), Стівен Ян ("Мінарі", "Ноу", серіал "Ходячі мерці"), а також номінанти на премію "Оскар" Тоні Коллетт ("Спадковість", "Ножі наголо") і Марк Руффало ("Бідолашні створіння", франшиза "Месники").

Продюсерами фільму стали Деде Ґарднер і Джеремі Клейнер (лауреати премії "Оскар" за "Місячне сяйво" і "12 років рабства"), а також сам Пон Джун-Хо і Духо Чой ("Окча", серіал "Снігобур").

Оператор-постановником у фільмі виступив Даріус Хонджі (номінація на "Оскар" за фільм "Бардо", "Окча"), а художницею-постановницею – Фіона Кромбі (номінація на премію "Оскар" за фільми "Фаворитка", "Круелла"). За монтаж відповідав Ян Джинмо (номінація на премію "Оскар" за фільми "Паразити", "Окча"), за візуальні ефекти – Ден Ґласс ("Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", "Форсаж: Гоббс та Шоу"), а за костюми – Кетрін Джордж ("Окча", "Снігобур").

Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм "Мікі 17" вийде 30 січня 2025 року.

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