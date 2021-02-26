Голлівудські актори Мілла Йовович і Дейв Батіста знімуться в екранізації оповідання Джорджа Мартіна під назвою "У втрачених землях".
Читайте такожМілла Йовович з'явилася на новому кадрі з фільму "Мисливець на монстрів"Як повідомляє 112ua з посиланням на Variety, режисером і сценаристом картини виступить чоловік Йовович - Пол Андерсон ("Обитель зла").
Картина розповість про чарівницю Серую Еліс, яка прагне дізнатися секрет перетворення в перевертня. Разом зі своїм провідником Бойсом вона відправляється у Втрачені землі, де їй доводиться битися з демонами і людьми.
Мілла Йовович зіграє Серую Еліс, а Дейв Батіста - Бойса, решта акторського складу поки не розкривається.
Коли почнуться зйомки "У втрачених землях" не повідомляється. Дата прем'єри також невідома.
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