Мілла Йовович зіграє Серую Еліс, а Дейв Батіста - Бойса, решта акторського складу поки не розкривається.

Голлівудські актори Мілла Йовович і Дейв Батіста знімуться в екранізації оповідання Джорджа Мартіна під назвою "У втрачених землях".

Читайте такожМілла Йовович з'явилася на новому кадрі з фільму "Мисливець на монстрів"Як повідомляє 112ua з посиланням на Variety, режисером і сценаристом картини виступить чоловік Йовович - Пол Андерсон ("Обитель зла").

Картина розповість про чарівницю Серую Еліс, яка прагне дізнатися секрет перетворення в перевертня. Разом зі своїм провідником Бойсом вона відправляється у Втрачені землі, де їй доводиться битися з демонами і людьми.

Мілла Йовович зіграє Серую Еліс, а Дейв Батіста - Бойса, решта акторського складу поки не розкривається.

Коли почнуться зйомки "У втрачених землях" не повідомляється. Дата прем'єри також невідома.

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Автор: УНІАН