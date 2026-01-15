Вийшов тизер моторошного горору 'Мумія Лі Кроніна' від режисера 'Повстання зловісних мерців'

В український прокат фільм вийде 16 квітня 2026 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший тизер надприродного фільму жахів "Мумія Лі Кроніна" (Lee Cronin's The Mummy).

Згідно з офіційним синопсисом до фільму, молода донька журналіста безслідно зникає в пустелі. Родина переживає трагедію, що розбиває їхнє життя на уламки. Вісім років потому стається неможливе – дівчина повертається додому. Однак те, що мало б стати дивом і радісним возз’єднанням, перетворюється на справжній кошмар.

Головні ролі у стрічці зіграли Джек Рейнор ("Сонцестояння", "Трансформери: Час вимирання"), Лая Коста ("Одне кохання", "Колискова"), Мей Каламаві ("Гладіатор 2", серіал "Місячний лицар"), Вероніка Фалькон ("Уявний друг", "Круїз у джунглях") та інші.

Зняв стрічку ірландський режисер Лі Кронін, найбільш відомий за фільмами жахів "Глибинне зло" (2019) і "Повстання зловісних мерців" (2023).

Серед виробників картини – такі титани жанру горор, як Atomic Monster та Blumhouse Productions, а її продюсерами вистапили Джейсон Блум, Джеймс Ван та сам Лі Кронін.

Зйомки проходили навесні 2025 року в Ірландії та Іспанії.

В український прокат фільм вийде 16 квітня 2026 року, повідомили в пресслужбі кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про плани зняти продовження культової франшизи "Мумія" з Бренданом Фрейзером та Рейчел Вайс. Втім, якихось конкретних деталей щодо проєкту наразі нема.

