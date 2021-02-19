Виставу «Камінний господар» за драмою авторки, починаючи з 25-го лютого і протягом місяця, покажуть по всій Україні.

На честь 150-річчя Лесі Українки виставу за драмою поетеси покажуть у кінозалах, театрі та онлайн. Виставу «Камінний господар» за драмою авторки, починаючи з 25-го лютого і протягом місяця, покажуть по всій Україні. Таким чином кожен охочий, незалежно від локації, своїх можливостей чи мистецьких уподобань, зможе вшанувати творчість діячки.

«Головна мета нашого проєкту - зробити театр доступним кожному, поширити його у всі максимально доступні нам виміри, щоб кожен українець міг доторкнутися та відчути справжню силу театру та ейфорію від нього, — розповідає Даша Малахова, продюсерка «Театру 360 градусів». — Адже у найважчі часи саме культура рятувала країну. І нині саме такий період, коли мистецькі заходи та якісний театр сприяють нашій самоідентифікації, як народу і як особистості, та дарують емоції, які зараз так потрібні людям».

Читайте такожХоакін Фенікс зіграє головну роль у новому фільмі режисера "Сонцестояння"Своєю мотиваторкою продюсери називають саму Лесю Українку — революціонерку, яка навіть через 150 років є драйвером прогресу української театральної культури. Саме тому вистава «Камінний господар», що була прем’єрною в рамках проєкту «Театр 360 градусів», розпочинає історію українського театру в кіно.

Організатори відзначають, що починаючи з 25 лютого — дня народження Лесі Українки — та протягом місяця, театральну виставу за драмою діячки можна буде переглянути у всеукраїнських мережах кіно. Перший тиждень показів пройде у мережі Multiplex (з 25 лютого), а після до святкування долучається Планета Кіно (з 5 березня), Сінема Сіті (з 10 березня), мережа комунальних кінотеатрів «Київкінофільм» (з 19 березня), а також інші кінозали у 15 містах України. За розкладом сеансів у вашому місті слідкуйте на сайті «Театру 360 градусів», у соціальних мережах проєкту, а також на офіційних ресурсах мереж кінотеатрів.

Окрім того, кияни та гості міста можуть відвідати виставу у Театрі на Подолі, що відбудеться 25 лютого та 9 березня. Якщо ж з якихось причин вам недоступні театральна та кінозали, ви можете долучитися до всеукраїнського святкування онлайн завдяки своєму смартфону чи домашньому інтернету.

Нагадаємо, цієї осені відеоверсію постановки Театру на Подолі «Камінний господар» в інтерпретації режисера Івана Уривського за 10 днів онлайн-показів уже переглянули понад 40 000 українців.

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Автор: УНІАН