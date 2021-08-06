У рамках договору знімуть 14 фільмів за мотивами мультсеріалу.

Популярний мультсеріал "Південний парк" виходитиме на Comedy Central до 2027 року до 30-го сезону. Відповідний договір з ViacomCBS підписали співавтори шоу Трей Паркер та Метт Стоун.

Про це повідомляє Bloomberg.

У результаті угоди вони отримають 900 мільйонів доларів, що робить договір продюсерів та ViacomCBS одним з найдорожчих в історії телебачення. Гроші спрямують на створення нових епізодів "Південного парку" та декількох фільмів-спіноффов.

"Comedy Central був нашим будинком протягом 25 років, і ми дуже раді, що вони зобов'язалися забезпечити нас на наступні 75 років", – йдеться у заяві Паркера та Стоуна.

"Південний парк": подробиці нової угоди

Читайте такожУ мережі з'єднання явився тизер "Американської історії злочинів", присвячений секс-скандалу з КлінтономУ рамках нової угоди планують створити 14 оригінальних фільмів по всесвіту "Південного парку" на новому потоковому сервісі ViacomCBS - Paramount+.

Дія фільмів відбуватиметься у світі "Південного парку" та іноді буде зосереджена на нових персонажах та історіях.

Два з цих фільмів вийдуть на екрани вже у 2021 році.

Крім того, творці "Південного парку" візьмуться за розробку відеоігри та документального фільму про франшизу.

Автор: Катерина Шварц