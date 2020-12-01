Новий фільм Вуді Аллена "Фестиваль Ріфкіна" має вийти в прокат на початку 2021 року.

1 грудня одному з головних сценаристів і режисерів нашого часу – великому Вуді Аллену виповнюється 85 років, що втім не заважає йому готуватися до релізу своєї нової романтичної комедії, яка отримала назву "Фестиваль Ріфкіна".

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Ця стрічка стала не тільки ювілейною, 50-ю за рахунком, але і входить в особливу секцію робіт іменинника – це кіно, зняте в Європі. Головний режисер Нью-Йорка, який надихнув ціле покоління на зйомки кіно саме в цьому місті, в якийсь момент вирішив вийти за межі відомого йому світу і раптово виявилося, що Аллен здатний точно так само яскраво знімати й інші міста – Лондон, Барселону, Париж, Рим, а тепер – і Сан-Себастьян.

А поки на честь Дня народження Вуді Аллена ми вирішили згадати три найяскравіших європейських фільмів режисера і трохи докладніше розповісти про новинку.

Матч-пойнт / Match Point, 2005 рік

Для молодого покоління цей фільм виявився практично одкровенням – виявляється Вуді Аллен знімає трилери, сповнені не тільки сатири, а й саспенсу. Ті, хто краще знав творчість "головного невротика в світі кіно" прекрасно розумів звідки коріння "Матч-пойнта". Класичні роботи режисера, особливо в 80-х, насичені темами вибору, моралі, совісті, словом – злочину і покарання. А його любов до всім відомого твору Федора Достоєвського рано чи пізно повинна були вилитися в прямі цитати.

Але треба віддати належне Вуді Аллену – "Матч-пойнт" незважаючи на весь набір важких тем, залишився легким фільмом. Аллен вперше зняв кіно в Великобританії і зробив це більш ніж вдало, хоча повністю "відмовитися від Америки" не зміг, запросивши на головну жіночу роль Скарлетт Йоханссон –горду жительку Нью-Йорка і майбутню суперзірку, а тоді – одну з найперспективніших молодих актрис. "Матч-пойнт" затвердив Скарлетт і в статусі секс-символу, і в статусі однієї з найталановитіших акторок Голлівуду.

За сюжетом фільму, молодий тенісист Кріс Вілтон (Джонатан Ріс-Майєрс) влаштовується на роботу в престижний заміський клуб, де знайомиться з багатим аристократичним сімейством Х'юїтів, подружившись зі старшим братом Томом Х'юїтом (Меттью Гуд). І поки амбітна молода людина налагоджує спілкування з сестрою Тома Хлоєю (Емілі Мортімер), йому на очі потрапляє ефектна американка Нола (Скарлетт Йоханссон) – наречена Тома. Виявляється, що розрахунок і пристрасть – найскладніші емоції для поєднання. "Матч-пойнт" зустріли оваціями на Каннському фестивалі й на фільм чекав успіх як у критиків, так і у публіки.

Вікі Крістіна Барселона / Vicky Cristina Barcelona, 2008 рік

Перша спроба зйомок в Іспанії також виявилася для Вуді Аллена більш ніж успішною. На "Вікі Крістіну Барселону" очікував успіх і в бокс-офісі, й в сезоні нагород. У романтичній і вельми експресивній комедії знялися знову ж таки Скарлетт Йоханссон, Ребекка Холл, Хав'єр Бардем і Пенелопа Крус, яка отримала премію "Оскар" за роль імпульсивної і талановитої Марії Єлени.

Оглядачі навіть помічали, що для Пенелопи Крус режисер за фактом написав роль дуже схожу на її роботи у земляка Педро Альмодовара. Це правда так. Вуді Аллен, що володіє власним яскравим почерком, тим не менш завжди був автором, який брав все краще в світовому кіно, і успіх "Вікі Крістіни Барселони" багато в чому полягав саме в тому, як багато каталонського колориту в свій стиль привніс сьогоднішній іменинник.

Комедія фокусується на двох американках – Вікі (Ребекка Холл) і Крістіні (Скарлетт Йоханссон), яких пов'язує здавалося б міцна дружба, незважаючи на очевидні відмінності в поглядах і характерах. Дівчата приїжджають провести літо в Барселону, де знайомляться з харизматичним художником Хуаном Антоніо (Хав'єр Бардем), який не довго думаючи пропонує подружкам ménage à trois. Поява яскравою колишньої дружини художника Марії Єлени (Пенелопа Крус) тільки додає ще більше перчинки в і без того пікантну ситуацію.

Північ у Парижі / Midnight in Paris, 2011 рік

Ця іскрометна романтична комедія з елементами фантастики принесла Вуді Аллену його четвертий "Оскар" в загальному заліку, і третій – за кращий оригінальний сценарій. А ще світ нарешті зрозумів, що насправді ідеальна роль для коміка Оуена Вілсона – це образ "молодого Вуді Аллена", адже ні у кого не залишалося сумнівів, що будь цей фільм зняти років на 15-20 раніше – роль сценариста і письменника Гіла Пендера зіграв би сам Вуді.

Режисер зняв Париж саме таким, як його представляють туристи з усього світу, але в провину ми йому цього не ставимо. Навіщо? Адже так приємно зануритися в легку, естетично прекрасну атмосферу, якою б не була реальна погода за вікном.

За сюжетом, американець Гіл Пендер приїжджає в Париж з нареченою Інес (Рейчел МакАдамс), щоб відвідати її батьків і заодно насолодитися приголомшливим містом, де творили багато талановитих експатів – Модільяні, Пікассо, Далі, Хемінгуей, Фіцджеральд і багато інших. Інес зустрічає старого знайомого Поля (Мартін Шин) і захоплюється спілкуванням з ним, в той час як Гіл одного вечора прогулюючись історичними вуличками потрапляє в справжнісіньку машину часу і знайомиться не тільки з усіма своїми героями, а й із загадковою красунею Адріаною (Маріон Котійяр). І тепер вибір між реальністю та фантазією і зовсім стає нестерпним.

Фестиваль Ріфкіна / Rifkin's Fistival, 2020 рік

І ось Вуді Аллен вирішує повернутися в Іспанію вдруге, на цей раз вже не в Каталонію, а в не менше чарівну Країну Басків. Адже саме там знаходиться серце кожного знавця кіно – Міжнародний фестиваль в Сан-Себастьяні, який колись був розпочатий, щоб продовжити туристичний сезон в красивому історичному портовому місті, а згодом – став одним з головних джерел тяжіння світової кіноіндустрії. Не дивно, що і сеттингом нової стрічки Вуді Аллена стало саме за лаштунками популярного фестивалю.

За сюжетом нової романтичної комедії, американська подружня пара Морт і Сью Ріфкіни прилітають на фестиваль в першу чергу через кіно: у піарниці Сью (Джина Гершон) новий клієнт – молодий режисер Філіп (Луї Гаррель), чий фільм публіка і критики приймають "на ура". Але не Морт (Воллес Шоун). Морт захоплений фільмами Бергмана і Годара, а старання молоді не сприймає. Можливо – щиро, а може бути – з ревнощів. Адже підозрює, що інтерес його дружини Сью до Філіпа вже далеко не тільки професійний. Але переживання Морта тільки загострюються, коли він сам знайомиться з красунею-лікарем Джо (Єлена Анайя). Тепер Морт вже не знає, що саме його так приваблює в атмосфері Сан-Себастьяна...

У "Фестивалі Ріфкіна" в поки що засекреченій ролі також знявся двічі лауреат премії "Оскар" Крістоф Вальц, а прем'єра в Україні запланована на 31 січня, але коли точно в силу карантину вийде нова робота прославленого ювіляра – невідомо. Будемо тримати вас в курсі. Ну і сподіваємося, що ми побачимо на великих екранах не тільки "Фестиваль Ріфкіна", але й інші майбутні роботи Вуді Аллена.

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Автор: УНІАН