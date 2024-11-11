Погана новина – жодна з новинок 2025 року поки що не має точної дати релізу.

Американський кабельний канал HBO поділився кадрами своїх головних телесеріалів, вихід яких заплановано на 2025 рік. Серед них як нові проекти, так і продовження хітових шоу минулих років.

Розпочався ролик із короткого прев'ю серіалів, прем'єри яких відбудуться до кінця 2024 року – це насамперед науково-фантастичний "Дюна: Пророцтво", старт якого вже 17 листопада, а також нові сезони комедії "Сексуальне життя студенток" (21 листопада), комедії "Букмекер" (грудень 2024 року), супергеройського анімаційного серіалу "Монстри-командос" (5 грудня) та ще кількох проєктів.

Ну а далі кіноманів познайомили з короткими промо-роликами до найочікуваніших серіалів HBO у 2025 році, щоправда, всі вони все ще не мають конкретної дати прем'єри.

Серед них – третій сезон сатиричної комедії "Білий лотос", події якого цього разу розгортатимуться в Таїланді. Головні ролі в новому сезоні хітового шоу дісталися Леслі Бібб ("Залізна людина", "Няня"), Керрі Кун (франшиза "Мисливці на привидів", серіал "Фарго"), Волтону Гоггінсу ("Джанго вільний", серіал Fallout) та інші. Крім того, Наташа Ротуелл повернеться до ролі Белінди з першого сезону.

Також глядачам представили новий тизер довгоочікуваного другого сезону постапокаліптичного серіалу "Останні з нас" з Педро Паскалем і Беллою Рамзі. У новому сезоні одну з ключових ролей також виконає Кейтлін Дівер (серіал "Неймовірне"), яка втілить образ Еббі.

Крім того, були показані нові кадри другого сезону супергеройського серіалу "Миротворець" від Джеймса Ганна з Джоном Сіною, Дженніфер Голланд, Фредді Строма та іншими. У новому сезоні до касту шоу приєднався Френк Грілло (франшиза "Перший месник").

Також був показаний тизер третього сезону комедійної драми "І просто так" – сиквела хітового шоу "Секс і місто" із Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон і Крістін Девіс.

Серед нових серіалів, прем'єри яких заплановані наступного року – кримінальний трилер "Дастер" від Джей Джей Абрамса (серіали "Грань", "Загублені"), головну роль у якому виконав Джош Голловей (серіали "Загублені", "Колонія").

Також у 2025 році HBO випустить кримінальний мінісеріал "Task" про агентів ФБР, головні ролі в якому виконали Марк Руффало ("Халк", "Бідолашні створіння"), Емілія Джонс (серіали "Доктор Хто", "Ключі Локків"), Том Пелфрі (серіали "Банші", "Любов і смерть").

Крім того, однією з найбільш довгоочікуваних новинок від HBO у 2025 році стане хорор "Воно: Ласкаво просимо в Деррі" на основі культового роману Стівена Кінга. Фільм розповість про події до фільмів "Воно" і "Воно 2" Андреса Мускетті, а Білл Скашгорд знову втілить образ зловісного клоуна Пеннівайза.

Ще одна очікувана новинка каналу 2025 року – фентезі "Лицар Семи Королівств", черговий приквел "Гри престолів" за мотивами однойменного циклу повістей Джорджа Мартіна.

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