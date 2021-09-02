У першому випуску програми покажуть пакистанського "Да Вінчі", який створює унікальний автомобільний декор для всього світу, та продемонструють ексклюзивний витвір майстра спеціально для "Світу навиворіт".

Вже завтра, 4 вересня, о 18.30 на 1+1 стартує продовження сезону екстремального тревел-шоу "Світ навиворіт". Дмитро Комаров та Олександр Дмитрієв будуть відкривати незвідані сторони однієї з найзакритіших мусульманських країн світу та вперше оприлюднять кадри, які ще ніколи не показували не тільки на українському телебаченні, але і на світових телеканалах.

У новий сезон проекту Дмитро Комаров увірветься на яскравому, оздобленому численними декораціями автобусі, який вражає своїм чудернацьким виглядом. Незвична пакистанська традиція тюнінгувати транспорт відома на весь світ. Завдяки цій особливості, вулиці деяких міст можна сміливо назвати галереєю мистецтв просто неба.

Більше того, досліджувати Пакистан телеведучий продовжить на ексклюзивному мотоциклі, зробленому в кращих пакистанських традиціях спеціально для проекту "Світ навиворіт".

"Ми вирушаємо назустріч пригодам. Враховуючи, що попереду на мене чекає довга подорож по всьому Пакистану, мені захотілось здійснити її за всіма місцевими звичаями. Тому мій транспорт має бути і красивий і дзвінкий", - розповів Дмитро Комаров.

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Свого залізного коня Дмитро Комаров знайшов на місцевому авторинку. Утім на телеведучого чекав сюрприз, виявляється, що офіційно у Пакистані іноземець не має права купити та зареєструвати мотоцикл на своє ім’я, але команда "Світу навиворіт" змогла знайти рішення.

"У цьому особлива цінність, особливість і неповторність пакистанської традиції прикрашати транспорт. Тут, у епоху автоматизації, все продовжують робити вручну. Це фантастика. Коли я купував його, я думав, що потім буду з ним робити, як продати? Але коли я його побачив тепер я буду думати, як його доставити в Україну", - сказав Комаров.

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Автор: Діана Могилєвич