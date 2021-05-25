П'ятий сезон серіалу "Паперовий дім" вийде у двох частинах. Першу частину покажуть 3 вересня, а другу - 3 грудня 2021 року.
"Коли ми почали роботу над п'ятим сезоном в розпал пандемії, то відчули, що повинні щось змінити. Ми вирішили зробити першу частину більше схожою на військові дії, працювали в екстремальних спартанських умовах, щоб вся група відчувала нерв того, що відбувається. У другій частині ми більше фокусуємося на емоціях персонажів, це подорож по їх почуттях, сентиментальна карта, яка готує глядачів до прощання", - сказав творець серіалу Алекс Піна.
Нагадаємо, геніальний авантюрист Професор збирає команду міжнародних злочинців для пограбування монетного двору Іспанії. Будівля, в якій банда хоче вчинити злочин, являє собою, по суті, неприступну фортецю. Але Професор розробляє бездоганний план.
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