УНІАН зібрав добірку цікавих серіалів.

Хороші серіали завжди врятують від депресії і сумних думок, особливо якщо вони затягують. Буває ж таке, що ви спати не ляжете, поки не додивитеся до кінця? Отже, ось вам топ-5 серіалів, через які на вас чекають безсонні ночі.

"Еліта"

Серіал "Еліта" став досить популярним серед молоді. У центрі сюжету три підлітки зі звичайних сімей. Їм випадає шанс вчитися в престижній школі, де зібралася "золота молодь". Але через різний соціальний статус у підлітків виникає конфлікт, який призведе до вбивства.

"Відьмак"

Геральт з Рівії, найманий мисливець за чудовиськами, який переніс мутації, йде назустріч своїй долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються куди підступніше чудовиськ. Головну роль в серіалі грає Генрі Кавілл.

"Сексуальне просвітництво"

Сором'язливий Отіс знає про секс все і навіть більше. Мама-сексолог з раннього віку займалася з хлопцем статевим вихованням. До чого це призведе - дивіться.

"Емілі в Парижі"

Серіал "Емілі в Парижі" розповість про дівчину, яка мріяла працювати в столиці Франції. І коли вона отримує роботу мрії, на її "п'яту точку" звалюються пригоди. Як вона знайде баланс між роботою, будинком і друзями і як впорається з різними життєвими випробуваннями - дивіться в серіалі.

"Абатство Даунтон"

Цей серіал, що оголює снобізм і інтриганство всередині зникаючої класової системи Англії, розповідає про події життя сім'ї Кроулі і її слуг. Серіал отримав визнання критиків і завоював багато нагород. Серед них три "Золотих глобуса", 15 "Еммі", три премії BAFTA.

Вас також можуть зацікавити новини: