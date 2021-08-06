Пікетувальник закликав всіх припинити підтримку російських артистів.

Перед концертом російського гурту "Мумій Тролль" у Києві чоловік влаштував одиночний пікет.

Про це у Facebook повідомляє ГО "Відсіч", не вказуючи назву самого гурту, але називаючи локацію, з чого стає зрозумілим, про який захід та якого артиста йдеться.

Читайте такожGreen Grey відмовили в оренді даху ЦУМу на День Незалежності УкраїниНа захід прийшли тисячі людей, перед початком концерту утворилися черги. Чоловік-пікетувальник стояв перед цією чергою з плакатом, на якому написано "Не годуйте московських гастролерів під час війни".

"І один у полі воїн. Ось такого пікетувальника, з більш ніж доречним гаслом на плакаті, можна було побачити біля Експоцентру України, де сьогодні гастролюють якісь чергові запорєбрікові переносники штаму "Дельта", - зазначили у "Відсічі".

Концерти російських гастролерів в Україні

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і виступає в Росії, анонсувала концерт в Одесі 14 серпня в Ibiza Beach Club.

Співачка Ані Лорак, яка оселилася та гастролює в Росії, збирається дати пару концертів в Україні. Виконавиця готується вийти на українську сцену вперше за сім років. Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті concert.ua, Кароліна має намір відіграти два сольні концерти поспіль в Одесі 16 та 17 серпня.

Казахський репер, який живе і працює на території Росії, Скриптоніт також приїде до Одеси, щоб відіграти концерт. Захід заплановано на 24 серпня.

Автор: Ольга Робейко