Гурти випустили спільний кліп на пісню "Місто весни".

Українські гурти "Океан Ельзи" та "Один в каное" випустили кліп на душевну пісню "Місто весни".

"Чому ми не можемо забути про зливи? Мабуть, для героїв ми занадто вразливі", - коментує новий кліп лідер групи ОЕ Святослав Вакарчук.

Відзначимо, шанувальники довго чекали прем'єру нового кліпу. Вони зазначили, що солісти гуртів Святослав Вакарчук та Ірина Швайдак підходять один одному.

"Ось це дует", "Крутий трек", "Це щось цікаве", "Все тремтить всередині", "Ірино і Святославе, ви варті уваги", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич