Перша частина останнього сезону вийде вже 3 вересня, а друга - 3 грудня.

Стрімінгова платформа Netflix випустила трейлер першої частини п'ятого сезону кримінальної драми "Паперовий дім". Вона буде складатися з 5 серій.

Згідно з сюжетом, в новому сезоні банда стикається з одним з найтемніших моментів, втративши одного зі своїх учасників. Професор (Альваро Морте) затриманий інспектором Сьєррою (Найва Німру) і вперше у нього немає плану втечі.

"Тепер банда буде втягнута в незворотні ситуації, в дику війну. Це найбільш епічна частина з усіх, які ми зняли", - говорить шоураннер Алекс Піна.

У п'ятому сезоні серіалу з'являться такі актори як Ітціар Ітуньо, Педро Алонсо, Мігель Ерран, Хайме Лоренте, Енріке Арсе, Естер Асебо, Дарко Періч, Кіті Манвер, Говік Кечкеріан Родріго де ла Серна, Лука Перош, Белен Куеста, Фернандо Сото, Хосе Мануель Пога, Маріо де ла Роса і Фернандо Кайо.

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Автор: Діана Могилєвич