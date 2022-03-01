Disney стала першою голлівудською кіностудією, яка призупинила свої відносини з Росією.

Найбільші кіностудії світу, серед яких Sony, Warner Bros, Disney і Marvel, тимчасово перестануть випускати фільми в російський прокат.

Зокрема, як повідомляє The Hollywood Reporter, студія Warner Bros. скасувала вихід в Росії супергеройського фільму "Бетмен" за кілька днів до прем'єри.

"Через гуманітарну кризу в Україні WarnerMedia призупиняє реліз "Бетмена" в Росії. Ми продовжимо стежити за розвитком ситуації і сподіваємося на якнайшвидше мирне вирішення цієї трагедії", - йдеться в заяві компанії.

Незабаром, слідом за Warner Bros., кіностудія Sony призупинила випуск фільму "Морбіус" з Джаредом Лето, а Disney стала першою голлівудською кіностудією, яка призупинила свої відносини з Росією.

Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix відмовився почати транслювати з 1 березня 2022 року 20 федеральних каналів РФ через напад на Україну.