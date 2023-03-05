Церемонія нагородження престижною кінопремією відбудеться вже 12 березня. Розповідаємо, які стрічки претендують на звання кращих.

12 березня відбудеться церемонія нагородження найпрестижнішої кінопремії - "Оскар". Розповідаємо про фільми, які претендують на золоту статуетку.

На Західному фронті без змін

В основі фільму - історія німецького солдата на Західному фронті за часів Першої світової війни. Головний герой Пауль Боймер, опинившись на фронті, був переконаний, що йде захищати Батьківщину. На прикладі цього солдата і його товаришів по службі фільм демонструє, як мільйони людей стали жертвами пропаганди, а також те, як первісна ейфорія війни перетворюється в гру на виживання в окопах.

Аватар: шлях води

Цей фільм вже назвали одним з найдорожчих в історії кінематографа, оскільки для його створення використовувалися особливі технології, що допомагають максимально реалістично передати перебування під водою, а саме під водою і розгорталися основні події. "Аватар: шлях води" демонструє глядачам підводний світ Пандори. Головні герої знову вступають в сутичку з "людьми з неба", заручившись підтримкою сусідніх племен.

Банші Інішеріна

Комедійний фільм демонструє події, що відбуваються в Ірландії в 1923 році. Якщо коротко, то це історія двох друзів, які вступають у конфлікт на віддаленому ірландському острові. Головні ролі виконали Брендан Глісон, Колін Фаррелл, Баррі Кіоган.

Елвіс

Автобіографічний фільм про короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Головна роль дісталася Остіну Батлеру, який має вражаючі подібності з Преслі. Кінострічка розкриває не тільки тернистий шлях музиканта до досягнення світової слави, а й маловідомі аспекти його життя. Наприклад, 20-річні любовні стосунки з менеджером Томом Паркером.

Все завжди і водночас

Головна героїня Евелін володіє особливим даром - вона може управляти мультивсесвітом, додаючи собі різні навички, використовуючи в житті різні "варіації себе". Наприклад, одночасно вона може бути талановитою актрисою, майстерним кухарем або майстром бойових мистецтв. Також Евелін має доступ до спогадів, емоцій і почуттів різної версії себе. Кажуть, що такі навички можуть врятувати світ.

Фабельмани

Американський фільм Стівена Спілберга. Події розгортаються в Нью-Джерсі на початку 1950-х. Маленький Семмі Фабельман вперше відвідав кінотеатр. У фільмі він побачив аварію поїзда, і був настільки вражений, що спробував вдома відтворити цей фрагмент за допомогою іграшкової залізниці. Мама, побачивши захоплення хлопчика, вручила йому камеру і запропонувала знімати. Вона й не підозрювала, початком якого грандіозного шляху це може стати.

Тар

Відома диригент і композитор Лідія Тар стає першою жінкою, яка керує Берлінським філармонічним оркестром. Її репутація здається ідеальною, поки одна з її підопічних не накладе на себе руки.

Топ Ган: Меверік

Під час чергового тренувального польоту лейтенант Піт Мітчелл на прізвисько "Меверік" не справляється з керуванням, літак розбивається. Гине напарник і друг "Меверіка" Нік Бредшоу. Роками пізніше Піт Мітчелл - висококласний льотчик, який навчає молодих бійців. Серед студентів він зустрічає Бредлі Бредшоу - сина того самого Ніка, який загинув в авіакатастрофі.

Трикутник печалі

Пара моделей вирушила в подорож на яхті. Серед пасажирів яхти - багаті і впливові чоловіки, які звикли ні в чому собі не відмовляти. Розкішна подорож обернулася несподіваними трагічними подіями.

Жінки розмовляють

Художній фільм, що розповідає про групу жінок з релігійної громади, які постійно зазнають насильства. Коли вони вирішують про це відкрито розповісти, їм ніхто не вірить, кажучи, що це все їхні "хворі фантазії". У якийсь момент терпінню жертв приходить кінець.

Нагадаємо, названо повний список номінантів на Оскар-2023.

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