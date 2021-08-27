Це нова робота Тані Муіньо.

Останній кліп англійського співака Домініка Річарда Харрісона, більш відомого під псевдонімом Yungblud, знімали в Києві.

Ролик опублікований на Youtube.

Кліп на пісню Fleabag створила відома кліпмейкер Таня Муіньо. До цього українка зняла кліп на його пісню Cotton Candy.

Як відомо, раніше її номінували на премію MTV VIDEO MUSIC AWARDS за ролик для Lil nas X.

Чорно-білий ролик зняли в покинутій будівлі. У зйомках брали участь українські актори.

Нагадаємо, що раніше новий кліп для Cardi B і Lizzo від українки Тані Муіньо розбурхав мережу.

Автор: Людмила Жерновська