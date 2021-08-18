Lida Lee вийде на паркет танцювального шоу.

Українська співачка Lida Lee стала учасницею нового сезону проекту"Танці з зірками".

"Взяти участь у проекті "Танці з зірками" - моя мрія! Я дивилася всі сезони і навіть не могла подумати, що одного разу буду стояти на цьому легендарному паркеті. Це справжній виклик для кожного артиста і для мене в тому числі, але величезне бажання вчитися, експериментувати і щонеділі дивувати глядачів мотивує мене і змушує рухатися вперед. Сподіваюся, що глядачі зможуть побачити мене новою. Зустрінемося на паркеті", - сказала Lida Lee.

Нагадаємо, героями шоу "Танці з зірками" стали співачка Джамала, учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гуморист Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай.

Прийняв виклик і українсько-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танців з зірками". До суддівського складу також увійшли улюблені танцюристи країни - прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма.

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Автор: Діана Могилєвич