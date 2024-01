Також у списку претендентів - "Барбі" і "Оппенгеймер".

10 березня в театрі "Долбі" в Голлівуді повинна відбудуться церемонія нагородження премією "Оскар". Вже оголошені всі номінанти. Цікаво, що серед них є український фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.

Цей фільм розповідає про Маріуполь - місто, яке було зруйноване внаслідок російської агресії. Боротися за перемогу він буде в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Повний список номінантів

Найкращий актор другого плану:

Райан Гослінг, "Барбі"

Стерлінг Браун, "Американська фантастика"

Роберт Де Ніро, "Вбивці квіткового місяця"

Роберт Дауні-молодший,"Оппенгеймер"

Марк Руффало, "Бідні-нещасні"

Найкраща актриса другого плану:

Емілі Блант, "Оппенгеймер"

Даніель Брукс, "Колір ліловий"

Америка Фарерро, "Барбі"

Джуді Фостер, "Даяна Наїд"

Давайн Джой Рендольф, "Покинуті"

Найкращі дизайни костюмів:

"Барбі"

"Вбивці квіткового місяця"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бідні-нещасні"

Кращі макіяж і зачіски:

"Голда"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Бідні-нещасні"

"Товариство снігу"

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

"Після"

"Червоний, білий і синій"

"Дивовижна історія Генрі Шугара"

"Непереможний"

"Лицар удачі"

Кращий анімаційний короткометражний фільм:

"Лист до свині"

"95 відчуттів"

"Наша Уніформа"

"Pachyderme"

"Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона і Йоко"

Найкращий адаптований сценарій:

"Американське чтиво"

"Барбі"

"Оппенгеймер"

"Бідні-нещасні"

"Зона інтересів"

Найкращий оригінальний сценарій:

"Анатомія падіння"

"Залишений"

"Маестро"

"Травень, грудень"

"Минулі життя"

Найкраща оригінальна музика до фільму:

"Американське чтиво"

"Індіана Джонс і реліквія долі"

"Вбивці квіткового повного місяця"

"Оппенгеймер"

"Бідні створіння"

Найкращий повнометражний документальний фільм:

"Боббі Вайн: народний президент"

"Вічна пам'ять"

"4 дочки"

"Вбити тигра"

"20 днів у Маріуполі"

Найкращий короткометражний документальний фільм:

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The last repair shop"

"Nai Nai & Wài Pó"

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Я – капітан", Італія

"Ідеальні дні", Японія

"Суспільство снігу", Іспанія

"Вчительська", Німеччина

"Зона інтересів", Велика Британія

Найкращий повнометражний анімаційний фільм:

"Хлопчик і птах"

"Елементарно"

"Німон"

"Мрії робота"

"Людина павук: Павутиння всесвітів"

