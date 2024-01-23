10 березня в театрі "Долбі" в Голлівуді повинна відбудуться церемонія нагородження премією "Оскар". Вже оголошені всі номінанти. Цікаво, що серед них є український фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.
Цей фільм розповідає про Маріуполь - місто, яке було зруйноване внаслідок російської агресії. Боротися за перемогу він буде в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Повний список номінантів
Найкращий актор другого плану:
Райан Гослінг, "Барбі"
Стерлінг Браун, "Американська фантастика"
Роберт Де Ніро, "Вбивці квіткового місяця"
Роберт Дауні-молодший,"Оппенгеймер"
Марк Руффало, "Бідні-нещасні"
Найкраща актриса другого плану:
Емілі Блант, "Оппенгеймер"
Даніель Брукс, "Колір ліловий"
Америка Фарерро, "Барбі"
Джуді Фостер, "Даяна Наїд"
Давайн Джой Рендольф, "Покинуті"
Найкращі дизайни костюмів:
"Барбі"
"Вбивці квіткового місяця"
"Наполеон"
"Оппенгеймер"
"Бідні-нещасні"
Кращі макіяж і зачіски:
"Голда"
"Маестро"
"Оппенгеймер"
"Бідні-нещасні"
"Товариство снігу"
Найкращий ігровий короткометражний фільм:
"Після"
"Червоний, білий і синій"
"Дивовижна історія Генрі Шугара"
"Непереможний"
"Лицар удачі"
Кращий анімаційний короткометражний фільм:
"Лист до свині"
"95 відчуттів"
"Наша Уніформа"
"Pachyderme"
"Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона і Йоко"
Найкращий адаптований сценарій:
"Американське чтиво"
"Барбі"
"Оппенгеймер"
"Бідні-нещасні"
"Зона інтересів"
Найкращий оригінальний сценарій:
"Анатомія падіння"
"Залишений"
"Маестро"
"Травень, грудень"
"Минулі життя"
Найкраща оригінальна музика до фільму:
"Американське чтиво"
"Індіана Джонс і реліквія долі"
"Вбивці квіткового повного місяця"
"Оппенгеймер"
"Бідні створіння"
Найкращий повнометражний документальний фільм:
"Боббі Вайн: народний президент"
"Вічна пам'ять"
"4 дочки"
"Вбити тигра"
"20 днів у Маріуполі"
Найкращий короткометражний документальний фільм:
"The ABCs of Book Banning"
"The Barber of Little Rock"
"Island in Between"
"The last repair shop"
"Nai Nai & Wài Pó"
Найкращий фільм іноземною мовою:
"Я – капітан", Італія
"Ідеальні дні", Японія
"Суспільство снігу", Іспанія
"Вчительська", Німеччина
"Зона інтересів", Велика Британія
Найкращий повнометражний анімаційний фільм:
"Хлопчик і птах"
"Елементарно"
"Німон"
"Мрії робота"
"Людина павук: Павутиння всесвітів"
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