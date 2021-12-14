Оргкомітет музичної премії YUNA-2022 оголосив номінантів у 16 категоріях.

14 грудня стало відомо, хто з українських артистів буде боротися за премію YUNA-2022. На нагороди претендують роботи виконавців, випущених в період з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 2021 року.

Номінанти премії YUNA-2022:

Найкращий виконавець

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

NK

Тіна Король

Найкраща поп-група

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРУПЦІЯ

Найкраща рок-група

The HARDKISS

БЕZ Обмежень

Бумбокс

Океан Ельзи

СКАЙ

Найкраща пісня

SHUM – Go_A

Гуси - Wellboy

Зорі - KALUSH

М'ята - KAZKA

Рандеву - Артем Пивоваров

Найкраща пісня іноземною мовою

Bestseller - MAX BARSKIH і Zivert

Falling – TVORCHI

gorit – DOROFEEVA

Запалювати / JOMO - MONATIK

Червоне вино - NK

Найкращий альбом

Hotin – KALUSH

KOLIR – ONUKA

ROAD – TVORCHI

Жива і не залізна - The HARDKISS

Червоне вино - NK

Найкращий відеокліп

Bestseller - MAX BARSKIH і Zivert

SHUM – Go_A

Вишні - Wellboy

Гуси - Wellboy

Запалювати / JOMO - MONATIK

Рандеву - Артем Пивоваров

Найкращий дует / колаборація

Bestseller - MAX BARSKIH і Zivert

Любила - Саша Чемеров і Бумбокс

Місто весни - Океан Ельзи і Один в каное

Поруч - KAZKA і Алексєєв

Чому - Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Алексєєв

Відкриття року

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лілу45

Найкраще концертне шоу

DOROFEEVA – Dofamin

MAX BARSKIH – Bestseller

MONATIK – Made With Love and Rhythm

TVORCHI – ROAD

Артем Пивоваров – Стихійна акустика

Найкращий електронний хіт

Crush – TVORCHI

Falling – TVORCHI

GUMA – ONUKA

SHUM – Go_A

Лицем до лиця - TVORCHI

Найкращий хіп-хоп хіт

KAVA – MamaRika

Весну - ТНМК

Додому - KALUSH і Skofka

Зорі - KALUSH

Таксі - KALUSH і Христина Соловій

Найкращий естрадний хіт

Ваша мати - СолоХа

Діаманти - Олег Винник та Еліна Іващенко

Зимня казка – DZIDZIO

На щастя - Олег Винник, ВТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов

Не стримуй погляд - Ірина Білик

Інший формат

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Агрегат

Найкраща пісня до фільму

На щастя - Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов ("Скажене весілля 3")

По-ла-ла - Dakh Daughters і Софія Байбакова ("Віктор Робот")

Сини України - Марина Маковій ("Мати Апостолів")

Того дня - Злата Огнєвіч ("Пульс")

Хочу ще - СКАЙ ("Все буде OK")

Відзначимо, на перемогу в категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкращий виконавець", "Найкраща поп-група" і "Найкраща рок-група" можуть бути номіновані тільки ті артисти, які протягом цього періоду випустили мінімум дві нові пісні.

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Автор: Діана Могилєвич