Загалом будуть переможці у 16 номінаціях / фото pixabay.com
14 грудня стало відомо, хто з українських артистів буде боротися за премію YUNA-2022. На нагороди претендують роботи виконавців, випущених в період з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 2021 року.
Номінанти премії YUNA-2022:
Найкращий виконавець
- DANTES
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
Найкраща виконавиця
- alyona alyona
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- NK
- Тіна Король
Найкраща поп-група
- KALUSH
- KAZKA
- LATEXFAUNA
- TVORCHI
- КОРУПЦІЯ
Найкраща рок-група
- The HARDKISS
- БЕZ Обмежень
- Бумбокс
- Океан Ельзи
- СКАЙ
Найкраща пісня
- SHUM – Go_A
- Гуси - Wellboy
- Зорі - KALUSH
- М'ята - KAZKA
- Рандеву - Артем Пивоваров
Найкраща пісня іноземною мовою
- Bestseller - MAX BARSKIH і Zivert
- Falling – TVORCHI
- gorit – DOROFEEVA
- Запалювати / JOMO - MONATIK
- Червоне вино - NK
Найкращий альбом
- Hotin – KALUSH
- KOLIR – ONUKA
- ROAD – TVORCHI
- Жива і не залізна - The HARDKISS
- Червоне вино - NK
Найкращий відеокліп
- Bestseller - MAX BARSKIH і Zivert
- SHUM – Go_A
- Вишні - Wellboy
- Гуси - Wellboy
- Запалювати / JOMO - MONATIK
- Рандеву - Артем Пивоваров
Найкращий дует / колаборація
- Bestseller - MAX BARSKIH і Zivert
- Любила - Саша Чемеров і Бумбокс
- Місто весни - Океан Ельзи і Один в каное
- Поруч - KAZKA і Алексєєв
- Чому - Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Алексєєв
Відкриття року
- DOROFEEVA
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лілу45
Найкраще концертне шоу
- DOROFEEVA – Dofamin
- MAX BARSKIH – Bestseller
- MONATIK – Made With Love and Rhythm
- TVORCHI – ROAD
- Артем Пивоваров – Стихійна акустика
Найкращий електронний хіт
- Crush – TVORCHI
- Falling – TVORCHI
- GUMA – ONUKA
- SHUM – Go_A
- Лицем до лиця - TVORCHI
Найкращий хіп-хоп хіт
- KAVA – MamaRika
- Весну - ТНМК
- Додому - KALUSH і Skofka
- Зорі - KALUSH
- Таксі - KALUSH і Христина Соловій
Найкращий естрадний хіт
- Ваша мати - СолоХа
- Діаманти - Олег Винник та Еліна Іващенко
- Зимня казка – DZIDZIO
- На щастя - Олег Винник, ВТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов
- Не стримуй погляд - Ірина Білик
Інший формат
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган & Агрегат
Найкраща пісня до фільму
- На щастя - Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов ("Скажене весілля 3")
- По-ла-ла - Dakh Daughters і Софія Байбакова ("Віктор Робот")
- Сини України - Марина Маковій ("Мати Апостолів")
- Того дня - Злата Огнєвіч ("Пульс")
- Хочу ще - СКАЙ ("Все буде OK")
Відзначимо, на перемогу в категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкращий виконавець", "Найкраща поп-група" і "Найкраща рок-група" можуть бути номіновані тільки ті артисти, які протягом цього періоду випустили мінімум дві нові пісні.
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