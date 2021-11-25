Гурт повертається після 4-річної перерви стадіонних турів.

Легендарний український гурт "Океан Ельзи", якому нещодавно виповнилося 27 років, вирушає у світовий тур з новим альбомом. Вакарчук разом з музикантами колективу дасть концерт і в Києві.

Про те, у яких ще містах та країнах "Океан Ельзи" виступить у рамках нового туру, гурт обіцяє розповісти трохи згодом.

Відомо, що протягом цього року музиканти працюють над новим дев'ятим альбомом. Планується, що його прем'єра відбудеться вже навесні у 2022 році. Назву альбому гурт тримає у секреті. Світовий тур триватиме два роки, музиканти будуть виступати на декількох континентах.

Коли "Океан Ельзи" виступить у Києві

Фанати гурту зможуть першими почути нові пісні колективу у Києві. Концерт відбудеться на НСК "Олімпійський" 25 червня 2022 року. Про виступ стало відомо тільки сьогодні, проте фанати встигли розкупити майже половину квитків.

Скільки коштують квитки на концерт "Океану Ельзи" у Києві

В залежності від розташування та типу зони, квитки коштують від 350 до 4 тисяч 500 гривень. Біля сцени традиційно буде фан-зона. Найдешевші місця розташовані у бокових секторах.

Очікується, що на концерті у Києві разом з "Океаном Ельзи" будуть виступати відомі артисти, з якими гурт робив спільні пісні.

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Автор: Поліна Кузенко