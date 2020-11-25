Сюжет фільму присвячений ветерану війни, який почав грабувати банки.

Портал Vanity Fair опублікував кілька дебютних кадрів кримінальної драми "черрі" із зіркою кіновсесвіту Marvel Томом Голландом.

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Постановниками картини виступили брати Руссо, відомі постановкою фінальної дилогії про "Месників" Marvel. "Черрі" стане їх першою режисерською роботою після виходу стрічки «Месники: фінал» у 2019 році. У ній вони максимально дистанціювались від супергеройської тематики.

Сюжет "Черрі" заснований на автобіографічному романі ветерана війни в Іраку Ніколаса Уокера, який після повернення з війни страждав від ПТСР і почав грабувати банки, щоб підтримувати свою наркотичну залежність.

Крім Тома Голланда, у фільмі знялися Сієра Браво, Білл Скарсгард і Джек Рейнор.

Стрічка має вийти на екрани в лютому 2021 року, а навесні стане доступна в стрімінговому сервісі Apple.

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Автор: Дмитро Захаров