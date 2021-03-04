На церемонії виступлять рок-групи The HARDKISS і БЕZ, а також виконавці Артем Пивоваров і Alina Pash.

Десята ювілейна церемонія нагородження Національною музичною премією YUNA відбудеться 30-31 березня 2021 року у київському палаці «Україна». Найбільш довгоочікуваний концерт збере топових артистів країни в одному місці та вперше пройде протягом двох днів — це будуть дві різні шоу-програми. За місяць до церемонії організатори YUNA назвали імена перших учасників концерту, які вже готують свої ексклюзивні музичні виступи. Це рок-гурти The HARDKISS (11-кратні переможці YUNA) та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, а також виконавці Артем Пивоваров та Alina Pash (володарка 3-ох статуеток). Інших учасників шоу оргкомітет YUNA оголосить незабаром.

«Жорсткі карантинні обмеження не дозволили нам у 2020-му провести церемонію і показати актуальних героїв української сцени. Тому цього року YUNA триватиме два дні. Так ми зможемо надати можливість виступити якомога більшій кількості артистів, за якими дуже скучили глядачі, — говорить Павло Шилько, генеральний продюсер премії. — YUNA 2021 стане першим великим музичним шоу в Україні з початку пандемії. Ми дуже сподіваємося, що нашою церемонією ми надихнемо всю українську музичну індустрію на віру в краще, на нову творчість і рух уперед».

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Під час церемонії у палаці «Україна» стануть відомі переможці у всіх 17 номінаціях YUNA 2021. В один із днів буде відбуватися вручення 9 нагород, в інший — 8-ми.

Офіційним транслятором ювілейної YUNA стане топовий музичний канал країни — М1. Обидва дні у прямому ефірі телеканалу буде транслюватися урочиста хода українських зірок по червоній доріжці та безпосередньо сама церемонія нагородження.

Церемонія YUNA 2021 буде проведена з дотриманням усіх карантинних вимог, які будуть обов'язковими на той час. Квитки глядачів, придбані раніше на церемонію 2020 року, залишаються дійсними на 30 березня 2021.

Нагадаємо, у грудні 2020 року оргкомітет премії оголосив номінантів YUNA 2021. З повним переліком претендентів на ювілейну статуетку престижної музичної премії можна ознайомитися на офіційному сайті yuna.ua.

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Автор: УНІАН