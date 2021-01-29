Чергова церемонія вручення кінопремії відбудеться 25 квітня в Лос-Анджелесі.

У список повнометражних фільмів, що допущені до розгляду на 93-ю премію «Оскар», включили дві українські стрічки.

Читайте такожВийшов український трейлер "Афери Олівера Твіста" із зіркою "Гри престолів" (відео)Про це повідомляється на сторінці Держкіно у Facebook.

Які українські фільми допущені до розгляду на Оскар-2021

у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» представлена стрічка Валентина Васяновича «Атлантида» (фільмобрана національним претендентом на «Оскар»);

у категорії «Документальний фільм» номінована стрічка Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» (фільм отримала кваліфікацію як переможець Санденсу та учасник Берлінале).

Оскар-2021: що відомо

Короткі списки з 15 фільмів за кожною категорією будуть оголошені 9 лютого.

Номінантів на премію «Оскар» оголосять 15 березня.

93-я церемонія вручення премії відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.

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Автор: Катерина Шварц