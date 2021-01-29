Кадр з фільму "Атлантида"
У список повнометражних фільмів, що допущені до розгляду на 93-ю премію «Оскар», включили дві українські стрічки.
Читайте такожВийшов український трейлер "Афери Олівера Твіста" із зіркою "Гри престолів" (відео)Про це повідомляється на сторінці Держкіно у Facebook.
Які українські фільми допущені до розгляду на Оскар-2021
- у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» представлена стрічка Валентина Васяновича «Атлантида» (фільмобрана національним претендентом на «Оскар»);
- у категорії «Документальний фільм» номінована стрічка Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» (фільм отримала кваліфікацію як переможець Санденсу та учасник Берлінале).
Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин"
Оскар-2021: що відомо
- Короткі списки з 15 фільмів за кожною категорією будуть оголошені 9 лютого.
- Номінантів на премію «Оскар» оголосять 15 березня.
- 93-я церемонія вручення премії відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram