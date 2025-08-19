Його було створено у спільному виробництві Ірландії, Франції та України.

Ірландська академія кіно та телебачення (IFTA) оголосила, що офіційним представником країни в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" на 98-й церемонії премії "Оскар" стане документальний фільм "Sanatorium".

Як пише Variety, це дебютний повнометражний проект ірландського режисера Гара О’Рурке. Стрічка показує життя у зведеному у 1970-х роках санаторії "Куяльник" поблизу Одеси, де невелика група людей шукає кохання, зцілення та щастя:

"В умовах війни поблизу тут продовжують застосовувати грязьові процедури та радянські методи лікування, а головною родзинкою залишається таємничий чорний мул, який нібито лікує безпліддя, фізичні недуги та інші хвороби".

Світова прем’єра фільму відбулася у березні на кінофестивалі CPH:DOX у Копенгагені. Короткий список номінантів у цій категорії буде оголошено 16 грудня, а фінальна п’ятірка номінантів - 22 січня.

Гара О'Рурке зазначив, що міжнародна реакція після прем'єри фільму була надзвичайною і для нього честь представляти Ірландію на найбільшій сцені світового кіно:

"Фільм показує силу зцілення, стійкість громади та міць українського духу в надзвичайно складні часи. Це не було б можливим без відданості української команди, наших співавторів із 2332 Films та підтримки Screen Ireland і наших численних партнерів".

Україна на "Оскарі"

Нагадаємо, минулого року український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова здобув премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перша в історії України нагорода Американської кіноакадемії.

Стрічка розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Команда фільму, до складу якої входили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, була останньою, хто залишався в оточеному місті, фіксуючи події.

