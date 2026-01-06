Герой серіалу Джек Райан передбачив події у Венесуелі, але не попердив Мадуро про арешт

Події серіалу 2019 року виявилися пророчими.

Співавтор серіалу Amazon 2019 року "Джек Райан" Карлтон Круз заявив, що існують "дивовижні паралелі" між його серіалом та реальними подіями у Венесуелі, пише Fox News.

Уривки з другого сезону серіалу стали популярними в соціальних мережах протягом вихідних. Там головний герой серіалу Джек Раян, роль якого виконав Джон Кразінські, пояснює політичну нестабільність у Венесуелі .

"Справа в тому, що Венесуела, можливо, є найбільшим джерелом нафти та корисних копалин на планеті. То чому ж ця країна переживає одну з найбільших гуманітарних криз у сучасній історії?", – говорив герой Кразінські.

Відео дня

Він також говорив у серіалі, що політичну руїну у Венесуелі спричинив "лідер країни Ніколас Рейес" - очевидна паралель із реальним диктатором Венесуели Ніколасом Мадуро, якого захопили військові США. У серіалі головний герой каже про нього: "він вдвічі підкорив національну економіку" та "підвищив рівень бідності майже на 400%".

Режисер серіалу Карлтон Круз каже, що зараз розпізнає багато зв'язків між епізодами та реальним світом.

"Що завжди дивує тебе як оповідача, так це те, як часто реальні події наздоганяють вигадку. Метою того сезону було не пророцтво, а правдоподібність. Коли ти ґрунтуєш історію на реальній геополітичній динаміці, реальність має властивість римуватися", – сказав Круз.

Круз додав, що серіал завжди прагнув зробити міжнародні сценарії "правдоподібними" та базував свій сюжет на напруженості, яка на той час торкалася Венесуели. Він також сказав, що планували створити ситуацію у серіалі правдоподібною, Венесуелу "розглядали як країну, де демократичні ідеали, економічна реальність та геополітичні інтереси вже давно перебувають у напрузі – і де вибір ніколи не буває простим".

Водночас, доля диктатора у серіалі відрізняється від тої, що спіткала Мадуро. У другому сезоні "Джека Раяна" президента Венесуели було усунено після того, як американські війська прибули до Президентського палацу, а згодом він програм вибори та остаточно втратив владу.

Події у Венесуелі - останні новини

Нагадаємо, що армія США нанесла повітряні удари по військових об'єктах у Венесуелі, застосувавши авіацію, ракети, а також дрони.

А спецпризначенці захопили диктатора Ніколаса Мадуро та вивезли його до США разом з дружиною Сілією Флорес. Там їх звинувачують у важких здочинах, що включають торгівлю наркотиками. Обоє перебувають у в'язниці. Розгляд судової справи вже почався, і, як прогнозується, триватиме роки.

Вас також можуть зацікавити новини: