Переможці Євробачення 2021, італійський гурт Maneskin зірвав виступ епатажної української співачки Maruv.
Читайте такожФронтмен Maneskin Даміано Давид змінив імідж для нового кліпуЯк пише Super, артистка повинна була виступити у Москві на розігріві невеликого закритого концерту Maneskin. Але за кілька хвилин до початку її вихід нібито скасували.
"У підсумку вихід Maruv постійно відкладали, а потім взагалі сказали, що гурт вирішив відмовитися від розігріву і в останній момент скасував будь-які виступи, крім свого. Maruv, яку багато хто встиг побачити мигцем, залишила майданчик", - пише Super.
Шанувальники Maruv були в захваті, коли дізналися про її появу на концерті Maneskin. Однак знаменитість так і не виконала жодної пісні.
Нагадаємо, що Maruv не раз була помічена на виступах у країні-агресорі - РФ. Нещодавно артистка "засвітилася" на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі. На заході вона з'явилася разом із забороненим в Україні Філіпом Кіркоровим.
Перемога Måneskin на Євробаченні 2021
У щорічному пісенному конкурсі Євробачення 2021, що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею "Zitti E Buoni".
Варто зазначити, що саме Maneskin прогнозували перемогу букмекери.