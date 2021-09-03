Maruv, яку багато хто встиг побачити мигцем, залишила майданчик, пишуть журналісти.

Переможці Євробачення 2021, італійський гурт Maneskin зірвав виступ епатажної української співачки Maruv.

Читайте такожФронтмен Maneskin Даміано Давид змінив імідж для нового кліпуЯк пише Super, артистка повинна була виступити у Москві на розігріві невеликого закритого концерту Maneskin. Але за кілька хвилин до початку її вихід нібито скасували.

"У підсумку вихід Maruv постійно відкладали, а потім взагалі сказали, що гурт вирішив відмовитися від розігріву і в останній момент скасував будь-які виступи, крім свого. Maruv, яку багато хто встиг побачити мигцем, залишила майданчик", - пише Super.

Шанувальники Maruv були в захваті, коли дізналися про її появу на концерті Maneskin. Однак знаменитість так і не виконала жодної пісні.

Нагадаємо, що Maruv не раз була помічена на виступах у країні-агресорі - РФ. Нещодавно артистка "засвітилася" на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі. На заході вона з'явилася разом із забороненим в Україні Філіпом Кіркоровим.

Перемога Måneskin на Євробаченні 2021

У щорічному пісенному конкурсі Євробачення 2021, що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею "Zitti E Buoni".

Варто зазначити, що саме Maneskin прогнозували перемогу букмекери.

Автор: Ольга Робейко