Сьогодні, 8 вересня, Пінк виповнилося 42 роки.

Американська співачка Пінк сьогодні святкує свій день народження. Вона здобула популярність в 2000 році після виходу альбому Can't Take Me Home.

Зірка випустила всього 5 музичних альбомів, але вони мали неймовірний успіх. Пінк перебувала в двадцятці найкращих поп-виконавців США, виграла 3 нагороди Греммі, 5 нагород MTV Video Music Awards і 2 нагороди Brit Awards.

У 2018 році вона стала найкрасивішою жінкою за версією журналу People. А за підсумками цього ж року співачка посіла четверту позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних співачок світу-2018, опублікованому журналом Forbes. Її дохід за 2018 рік склав 60 мільйонів доларів.

На честь свята УНІАН зібрав найкращі кліпи, які принесли Пінк неймовірну популярність.

What About Us

Try

Sober

Please Don't Leave Me

Just Give Me A Reason

So What

Beautiful Trauma

Автор: Діана Могилєвич