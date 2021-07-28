Slipknot була заснована в штаті Айова в 1995 році. Джої Джордісон був барабанщиком і співавтором пісень групи 18 років.

Помер барабанщик і один із засновників американської рок-групи Slipknot Джої Джордисон.

Він помер уві сні, причини смерті не уточнюються. Похорон пройде у закритому форматі, повідомлє Variety з посиланням на сім'ю музиканта.

"Ми з гіркотою повідомляємо, що успішний барабанщик, музикант і артист Джої Джордісон помер мирно уві сні 26 липня. Йому було 46 років", - сказано в заяві сім'ї.

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Джої Джордісон і Slipknot

Slipknot була заснована в штаті Айова в 1995 році. Джої Джордісон був барабанщиком і співавтором пісень групи 18 років.

Кілька альбомів Slipknot були визнані платиновими (продано понад 15 млн копій). На початку 2000-х Slipknot були однією з найпопулярніших хард-рок-груп у світі. У 2006 році група отримала премію "Греммі".

Після виходу зі складу Slipknot Джої Джордісон грав у групах Scar The Martyr і Sinsaenum.

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Автор: Ірина Погоріла