Стрічка вийде на кіноекрани на місяць раніше, ніж у США.

Дистриб'ютор науково-фантастичного фільму "Дюна" в Україні переніс прем'єру кіноремейка і призначив дату релізу на 16 вересня.

Про це повідомили в Instagram компанії "Warner Bros Ukraine" 17 серпня.

Таким чином, фанатам Френка Герберта і Дені Вільньова залишається чекати до початку кінопоказів менше місяця.

Раніше повідомлялося, що "Дюна" мала вийти в кінотеатрах ще в грудні 2020 року, але прем'єру перенесли через пандемію коронавірусу.

Читайте такожДюна, Матриця 4 і Чорна Вдова - найбільш очікувані фільми 2021 рокуОднак епідемія триває, і кіностудія вирішила випустити стрічку в деяких країнах раніше, а в деяких - пізніше. І Україна потрапила в перший список країн разом з Німеччиною, Італією, Росією та іншими державами. Водночас в США прем'єра "Дюни" призначена на 22 жовтня.

Одночасно з цим Warner Bros покаже фільм на своїй стрімінговій платформі HBO Max.

Як вже повідомляв УНІАН, міжнародна прем'єра фільму відбудеться 3 вересня на 78-му Венеціанському кінофестивалі.

Автор: Станислав Кожемякин