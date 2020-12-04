Прем'єра четвертого сезону серіалу запланована на 31 грудня 2020 року.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер четвертого і фінального сезону серіалу «Моторошні пригоди Сабріни».

Ролик опублікований на YouTube-каналі Netflix.

Прем'єра відбудеться 31 грудня 2020 року. Всього очікується вісім епізодів. Головну роль також зіграє Кірнан Шипка.

Трейлер фінального сезону

Сюжет фінального сезону

Читайте також"Матриця 4", "Дюна" та "Загін самогубців": Warner Bros. зробила заяву про вихід нових фільмівЗа сюжетом нового сезону, на Гріндейл обрушаться сили зла, тому жителів містечка чекають моторошні та просто жахливі події. Ковену необхідно розібратися з усіма погрозами та здолати кожного лиходія, поки не стало занадто пізно. А від результату цієї страшної війни буде залежати, судячи з усього, доля всього світу, адже в разі поразки героїв настане «кінець всьому»".

«Моторошні пригоди Сабріни»: що відомо про серіал

Американський телесеріал в жанрі хоррор, створений Роберто Агірре-Сакаса і заснований на однойменній серії коміксів від Archie Comics.

Виробництвом займається студія Warner Bros. Television у співпраці з Berlanti Productions і Archie Comics.

Перші 10 епізодів були випущені на платформі Netflix 26 жовтня 2018 року.

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Автор: УНІАН