Продюсери серіалу "Корона" щосили намагаються знайти актора на роль принца Ендрю.
Про це повідомляє New York Post.
Читайте такожВийшов тизер серіалу "Дев'ять ять абсолютно незнайомих людей" з Ніколь Кідман (відео)
"Принц Ендрю - один з найбільш непопулярних членів королівської сім'ї, і актори не шикуються в чергу, щоб зіграти його", - заявили на кастингу.
Як повідомляється, герцог Йоркський буде зображений у віці від 30 до 40 років в п'ятому сезоні популярної історичної драми Netflix, зйомки якої планують почати в липні.
Відзначимо, що принца Ендрю критикували за зв'язок з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Оскар-2021: повний список переможців (фоторепортаж)
- Вийшов трейлер нового фільму Стівена Спілберга" Вестсайдська історія " (відео)
- Marvel запустила в роботу четверту частину " Капітана Америки"
- Відгримів суперфінал "Голосу країни": як це було (фоторепортаж)
- Кращі фільми жахів 2020: що подивитися тим, кому не вистачає гострих відчуттів
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram