Актори не виявляють великого бажання втілити на екранах принца Ендрю, якого критикували за зв'язок з сексуальним злочинцем.

Продюсери серіалу "Корона" щосили намагаються знайти актора на роль принца Ендрю.

Про це повідомляє New York Post.

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"Принц Ендрю - один з найбільш непопулярних членів королівської сім'ї, і актори не шикуються в чергу, щоб зіграти його", - заявили на кастингу.

Як повідомляється, герцог Йоркський буде зображений у віці від 30 до 40 років в п'ятому сезоні популярної історичної драми Netflix, зйомки якої планують почати в липні.

Відзначимо, що принца Ендрю критикували за зв'язок з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

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Автор: Катерина Лиманська