Прем'єра картини запланована на кінець січня 2021 року.

Вийшов український трейлер фільму про пандемію коронавірусу «Пташка в клітці» (Songbird).

Читайте такожНебезпечна роль Джоржа Клуні: Netflix показавши останній трейлер драми "Північне небо" (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі Kinomania Film Distribution.

Прем'єра картини запланована на кінець січня 2021 року.

За сюжетом події фільму відбуваються у 2024 році, коли у світі вже чотири роки панує мутований вірус COVID-23. Рівень смертності перевищує 50%. Всі зобов'язані дотримуватися самоізоляції, а інфікованих направляють в спеціально створені карантинні табори (Q-зони), звідки немає виходу.

Головні герої, кур'єр Ніко та дівчина на ім'я Сара, кохають один одного, але ніколи не зустрічалися в реальному житті через карантин. Для зустрічі з дівчиною герою належить порушити воєнний стан та виступити проти глави сім'ї – могутньої жінки (Демі Мур).

Фільм «Пташка в клітці»: трейлер

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Продюсерами картини виступили режисер Майкл Бей («Трансформери») та екс-керівник виробництва Paramount Invisible narratives Адам Гудман.

Постановником став Адам Мейсон. Він же написав сценарій разом з Саймоном Бойсом.

Головні ролі в картині зіграли Кей Джей Апа («Рівердейл») та Софія Карсон («Милі ошуканки: Перфекціоністки»).

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Автор: УНІАН