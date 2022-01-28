Ганн підкреслив, що кінцівка кінофраншизи буде "похмурою і масштабною".

Американський режисер Джеймс Ганн розкрив деякі деталі кінцівки франшизи фільмів "Вартові Галактики".

За словами Ганна, третя частина стане фінальною для франшизи. Про це він повідомив в інтерв'ю Deadline.

"Це кінець для нас, в останній раз, коли люди побачать цю команду Вартових", - зазначив Ганн.

Він підкреслив, що кінцівка кінотрилогії буде похмурою і масштабною, а також буде відрізнятися від того, чого "люди від неї очікують".

Читайте такожУ "Вартових галактики 3" представляти нового могутнього супергероя Marvel"Я просто хочу бути вірним персонажам, історії і дати людям завершення історії, якого вони заслуговують", - заявив режисер. Він також зазначив, що розуміє побоювання фанатів, які завжди з'являються перед фінальними епізодами, і запевнив, що робить все можливе при роботі над фільмом.

"Я знаю, що третій фільм у більшості трилогій - відстій; але не завжди", - додав він.

Прем'єра фінального епізоду запланована на 5 травня 2023 року.

Нагадаємо, Ганн також допустив можливість виходу другого сезону супергеройського серіалу "Миротворець", а також ще одного спін-оффу торішнього "Загону самогубців: Місія навиліт".

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