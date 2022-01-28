Американський режисер Джеймс Ганн розкрив деякі деталі кінцівки франшизи фільмів "Вартові Галактики".
За словами Ганна, третя частина стане фінальною для франшизи. Про це він повідомив в інтерв'ю Deadline.
"Це кінець для нас, в останній раз, коли люди побачать цю команду Вартових", - зазначив Ганн.
Він підкреслив, що кінцівка кінотрилогії буде похмурою і масштабною, а також буде відрізнятися від того, чого "люди від неї очікують".
Читайте такожУ "Вартових галактики 3" представляти нового могутнього супергероя Marvel"Я просто хочу бути вірним персонажам, історії і дати людям завершення історії, якого вони заслуговують", - заявив режисер. Він також зазначив, що розуміє побоювання фанатів, які завжди з'являються перед фінальними епізодами, і запевнив, що робить все можливе при роботі над фільмом.
"Я знаю, що третій фільм у більшості трилогій - відстій; але не завжди", - додав він.
Прем'єра фінального епізоду запланована на 5 травня 2023 року.
Нагадаємо, Ганн також допустив можливість виходу другого сезону супергеройського серіалу "Миротворець", а також ще одного спін-оффу торішнього "Загону самогубців: Місія навиліт".