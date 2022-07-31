Ці фільми знову змусять вас повірити в чудеса.

З самого дитинства кожна дівчина, напевно, мріяла про розкішне весілля, білу сукню і принца на білому коні. Але в реальному житті простій дівчині дуже складно зустріти того самого багатія, який прийде і вирішить всі її проблеми в одну мить.

Пропонуємо вам добірку найкращих фільмів про кохання багатіїв і простачок, які знову змусять вас повірити в чудеса.

"Як вийти заміж за мільярдера"

Молода спортсменка, яка виграла чемпіонат з екстремального виду спорту скейтбордингу, думає, що тепер їй море по коліно і весь світ повинен бути біля її ніг. Але у долі на неї інші плани. Дівчині доводиться працювати в барі, торгуючи бургерами. І, звичайно, таке життя її не влаштовує, вона хоче кращого. Одного разу вона натикається на оголошення, що в бар на гірськолижному курорті потрібні працівники. Недовго думаючи, дівчина погоджується на нову роботу. Там вона знову спробує спуститися з гір, і цей спуск стане для неї доленосним. На неї звертає увагу багатий відпочиваючий, красень Джонні Мадсен.

"П'ятдесят відтінків сірого"

Покажіть нам хоч одну дівчину, яка не дивилася фільм про містера Грея і його кохану Анастейшу Стіл. Так, одного разу подруга Анастейші попросила замінити її і взяти інтерв'ю у багатія Крістіана. Коли молодий красень вперше побачив дівчину, відразу розгледів в ній щось особливе.

Пізніше вони знову зустрінуться, але цього разу зовсім випадково. Вони закохуються один в одного, але Грею не потрібні звичайні стосунки. Тому він пропонує підписати їй незвичайний контракт, який і переверне їхнє життя.

"Пані покоївка"

Одного разу служниця престижного готелю на Манхеттені приходить в номер багатої дами, щоб навести там порядок. Не втримавшись від спокуси, вона приміряє її сукню. Але тут в номер заходить красень-сенатор Крістофер Маршалл. Побачивши служницю в розкішній сукні, він приймає її за світську левицю. Від її краси він втрачає голову і починає до неї залицятися. Чи вистачить дівчині духу зізнатися в тому, що вона всього лише покоївка - дивіться.

"Джейн Ейр"

Дівчинка Джейн Ейр після смерті батьків переїхала в будинок дядька. І хоч він добре до неї ставився, його дружина всіляко її ображала. Щоб Ейр не заважала дружині дядька, її відправляють в школу для дівчаток. Після її закінчення вона влаштовується на роботу в маєток Торнфілд-Холл. Здавалося б, життя налагодилося, але до тих пір, поки дівчина не побачила господаря маєтку. Вона відразу ж закохалася в нього, але ряд небезпечних подій не дає їм бути разом. Чи зможуть вони пройти всі випробування - дивіться у фільмі.

"Жорстокі ігри"

Родичі Себастьян і Кетрін належать до золотої молоді Америки. Він - відомий ловелас, який кидає дівчат відразу ж як зникне азарт. Наступною його метою повинна стати дочка директора закладу, де навчаються брат і сестра - прекрасна дівчина Аннетт Хенгроув.

Для Себастьяна це цікаве завдання. Річ у тому, що Аннетт чітко заявила, що не збирається втрачати цноту до весілля. Виконуючи прохання сестри - спокушаючи провінційну дівчину, інтерес Себастьяна до Хенгроув тільки зростає, викликаючи ще й щире кохання.

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