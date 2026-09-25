Померла французька актриса та дружина Висоцького

У Франції померла французька актриса і співачка Марина Владі. Їй було 88 років.
Як повідомили її сини, акторка померла вдома в оточенні близьких та своїх тварин. Вони зазначили, що їхня мати прожила довге, прекрасне та насичене життя.
Хто така Марина Владі
Вона народилася під Парижем. Вперше знялася в кіно, коли їй було 11 років. Це був італійський фільм, пише BFM.
Потім вона знімалася у знаменитих режисерів, таких як: Жан-Люк Годар, Орсон Веллс, Бертран Таверньє. Її партнером на зйомках також був легендарний актор Марчелло Мастроянні.
Вона зіграла ролі у фільмах "Чаклунка", "Принцеса Клевська", "Вагомі докази", "Північні дзвони". Загалом за свою кар’єру вона зіграла в близько 100 фільмах.
У 1963 році Владі отримала приз Каннського кінофестивалю за роль у фільмі режисера Марко Феррері "Бджолина матка".
У 1970 році вона вийшла заміж за радянського актора, поета й співака Володимира Висоцького. Він став третім чоловіком Владі.
До цього Владі була одружена з режисером Робертом Оссейном та мандрівником Жаном-Клодом Бруйє. Від першого шлюбу вона народила двох синів, від другого – ще одного. З Висоцьким у неї не було дітей.
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Помер зірка фільмів "Парк Юрського періоду", який зіграв палеонтолога Алана Гранта. Актор Сем Ніл, широко відомий глядачам за ролями у блокбастерах "Парк Юрського періоду" та "Світ Юрського періоду". Нілу було 78 років.
Також було названо найкращий фільм за всю історію кіно. Особливий статус отримав культовий трилер Стівена Спілберга.